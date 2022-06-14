The Bell

214 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Никитина
    !!!!!!!!!!33 несчастья инве...
  • Надежда Никитина
    Ну, что, название хорошее и остроумное. Хорошо бы переименовать все названия  всяких бургеров и пр. Придумать, что то...Новая сеть на баз...
  • Максим
    А это точно инвесторы? Или, может быть, спекулянты?33 несчастья инве...

Бюджет под секретом, ЦБ начинает борьбу против валютных комиссий и падение аудитории Facebook и Instagram

Бюджет под секретом, ЦБ начинает борьбу против валютных комиссий и падение аудитории Facebook и Instagram

Российские власти продолжают засекречивать данные о состоянии экономики. На этот раз пришло время статистики по бюджету: Минфин объявил, что прекращает публиковать ежемесячные данные о бюджетных расходах по статьям — останутся только общие цифры.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх