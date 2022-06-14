Бюджет под секретом, ЦБ начинает борьбу против валютных комиссий и падение аудитории Facebook и Instagram

Российские власти продолжают засекречивать данные о состоянии экономики. На этот раз пришло время статистики по бюджету: Минфин объявил, что прекращает публиковать ежемесячные данные о бюджетных расходах по статьям — останутся только общие цифры.
Российские власти продолжают засекречивать данные о состоянии экономики. На этот раз пришло время статистики по бюджету: Минфин объявил, что прекращает публиковать ежемесячные данные о бюджетных расходах по статьям — останутся только общие цифры.
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