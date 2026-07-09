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Мода и Шоу-бизнес

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«Какой милашка»: 71-летний «мистер Биг» показал забавное фото маленького сына

«Какой милашка»: 71-летний «мистер Биг» показал забавное фото маленького сына

Фанаты уверены, что шестилетнему Китсу суждено стать великим актером. Все задатки уже налицо. 71-летний голливудский секс-символ Крис Нот поделился редким фото младшего сына, вызвав бурные восторги поклонников.

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