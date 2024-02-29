Начальник ливенского отдела Роспотребнадзора осуждена за взятку

Ливенский райсуд осудил бывшего начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области в Ливнах за получение взятки и превышение должностных полномочий.
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