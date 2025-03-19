19 марта – День моряка-подводника в России Каждый год 19 марта в РФ отмечают День моряка-подводника.
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19 марта – День моряка-подводника в России Каждый год 19 марта в РФ отмечают День моряка-подводника.
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