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Минобороны рассказало о способах нападения на Россию

Минобороны рассказало о способах нападения на Россию

РИАМО - 5 мар. В Минобороны РФ описали наиболее вероятный гибридный сценарий нападения Запада на Россию, пишет «Российская газета» со ссылкой на публикацию в журнале «Военная мысль» под редакцией российского оборонного ведомства.

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