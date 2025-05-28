Нетаниягу: Борьба с антисемитизмом – спасение для всех

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил на конференции Международного альянса в память о Холокосте (IHRA) под председательством Израиля в министерстве иностранных дел в Иерусалиме:«В самые тёмные дни Римской империи царствовал особенно жестокий император .
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