Нетаниягу: Борьба с антисемитизмом – спасение для всех

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил на конференции Международного альянса в память о Холокосте (IHRA) под председательством Израиля в министерстве иностранных дел в Иерусалиме:«В самые тёмные дни Римской империи царствовал особенно жестокий император .