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Воронежские новости

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За полмиллиона рублей в Воронеже продают диски с автографом Юрия Шатунова

За полмиллиона рублей в Воронеже продают диски с автографом Юрия Шатунова

В Воронеже за полмиллиона рублей продают два диска с автографом Юрия Шатунова. Автор объявления отмечает, что автограф получил лично на концерте популярной группы в Воронеже в 2012 году, готов пройти любые проверки на оригинальность.

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