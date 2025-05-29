За полмиллиона рублей в Воронеже продают диски с автографом Юрия Шатунова

В Воронеже за полмиллиона рублей продают два диска с автографом Юрия Шатунова. Автор объявления отмечает, что автограф получил лично на концерте популярной группы в Воронеже в 2012 году, готов пройти любые проверки на оригинальность.
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