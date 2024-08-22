ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Когда ВСУ зашли в часть населенных пунктов Курской области, то первым делом они: - Уб-ли беременную девушку - Рас-ляли памятник Владимиру Ильичу Ленину, а потом его снесли - Сорвали флаги России и ЧВК Вагнер, с могил похороненных бойцов, на местном кладбище - Сняли нацистский ролик с издева-вами над местным жителем (ролик с "Иваном и шнапс") - Разграбили магазины и часть домов И много чего ещё натворили.
ВСУ НА РУССКОЙ ЗЕМЛЕ
Комментарии
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Александр Бахтин
Какую-то хрень написал, аналитик диванный.
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3 час.
Дмитрий Бакланов
- жесточайшим образом наказывать тех, кто в тылу пытается набить брюхо на войне, включая нечистоплотных военблогеров (тоже ключевое) - автора надо бы наказать, просит ведь...
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1 час.
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