Эндокринолог Калошина: в тыкве содержится витамин Т, снижающий холестерин

Овощ ускоряет обменные процессы в организме Витамин Т, ускоряющий обменные процессы в организме, сжигая жир и снижая уровень холестерина, содержится в тыкве, сообщила РИА Новости врач-эндокринолог Мария Калошина.
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