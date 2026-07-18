Где востребованы сварщики в Казахстане — анализ зарплат и дефицита кадров в Атырау, Караганде и Алматы (данные на 2026 год)

Сварщики остаются одной из самых востребованных рабочих профессий в Казахстане в 2026 году. Несмотря на развитие IT и цифровизацию, промышленность, нефтегаз, горнодобыча и строительство по-прежнему испытывают острый спрос на квалифицированных специалистов.