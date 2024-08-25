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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нули «Зенита» и «Спартака», поражение «МЮ», победа «Барсы», поул Норриса, золото российских каноистов на ЧМ и другие новости

1. «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью (0:0) в Санкт-Петербурге в 6-м туре Мир РПЛ. Москвичи были лучше по моментам и статистике и более получаса играли в большинстве после удаления Эраковича.

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