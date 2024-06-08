Глава "Роснефти" Сечин: концепция "зеленого перехода" несостоятельна

Несостоятельность концепции "зеленого перехода" уже очевидна, поэтому необходимо выработать новую стратегию надежного и безопасного энергоснабжения по справедливым ценам с учетом потребностей развивающихся стран.
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