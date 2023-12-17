Цензура на радио: Болгарское радио запретило интервью российского посла

Решением программного совета Болгарского национального радио было снято с эфира интервью посла России Элеоноры Митрофановой, которое должно было быть представлено в программе "Политически некорректно" в субботу.
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