Suzuki выпустила самый доступный электрический кей-кар в Японии с батареей BYD

Компания Suzuki представила свой первый пассажирский электрический кей-кар под названием e-Sky. Со стартовой ценой 2,12 миллиона иен (около 1,15 миллиона рублей или 90 тысяч юаней) модель стремится стать самым доступным электрическим кей-каром в Японии.
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