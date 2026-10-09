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Suzuki выпустила самый доступный электрический кей-кар в Японии с батареей BYD

Suzuki выпустила самый доступный электрический кей-кар в Японии с батареей BYD

Компания Suzuki представила свой первый пассажирский электрический кей-кар под названием e-Sky. Со стартовой ценой 2,12 миллиона иен (около 1,15 миллиона рублей или 90 тысяч юаней) модель стремится стать самым доступным электрическим кей-каром в Японии.

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