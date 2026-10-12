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РСТ: новые визовые ограничения осложнят поездки в туры и круизы по Европе

РСТ: новые визовые ограничения осложнят поездки в туры и круизы по Европе

Визовые ограничения, которые обсудят в Евросоюзе 14 октября, повлияют в основном на возможность организации туров и круизов с посещением нескольких стран Европы.

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