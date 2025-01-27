Появился четкий план. Когда Россия и Украина могут договориться о мире?

В Сети появился "план Трампа" по окончанию конфликта на Украине, по которому мирное соглашение должно быть заключено уже к 9 мая Переговоры по урегулированию конфликта на Украине планируется провести уже к Пасхе, а мирное соглашение между Россией и Украиной может быть заключено уже к 9 мая.