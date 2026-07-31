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Ильхам Алиев предал папу Гейдара? За советские флаги, под которыми и создавался Азербайджан, теперь сажают в тюрьму

Ильхам Алиев предал папу Гейдара? За советские флаги, под которыми и создавался Азербайджан, теперь сажают в тюрьму

Ильхам Алиев предал папу Гейдара? За советские флаги, под которыми и создавался Азербайджан, теперь сажают в тюрьму Андрей Арешев: Для России сейчас не самые простые времена, и нам невыгодно обострять отношения с бывшими братьями по СССР Михаил Зубов Фото: Создано ИИ/Свободная Пресса Материал комментируют: Андрей Арешев В Баку завершился громкий уголовный процесс: четверо азербайджанцев, которые с ноября содержались в СИЗО, получили тюремные сроки за выложенные в сети фотографии на фоне флагов Азербайджанской ССР и флага СССР.

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