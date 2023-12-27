Медик из Южнопортового получила награду «Золотой микроскоп»

Заведующая клинико-диагностической лабораторией Городской клинической больницы №13 Дарья Макарова получила награду «Золотой микроскоп» за вклад в развитие и улучшение лабораторной службы Юго-Восточного административного округа.
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