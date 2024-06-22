Путин назвал главные приоритеты РФ на встрече с лидером Вьетнама

© Sputnik/Владимир Смирнов Укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом и диалог со странами АСЕАН входит в число российских приоритетов, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах со своим вьетнамским коллегой То Ламом.