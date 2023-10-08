smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 492 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ММ
    Цены на горючее должны стимулировать развитие страны, а не удовлетворять аппетиты нефтяников!Мишустин: цены на...
  • Надежда Белугина
    А где взялись всерьёз? Обозначьте, пожалуйста, место дислокации. Без телескопа не определяется зона действий.«Путин обязан мне...
  • Виталий Кирпиченко
    Напилась кровушки народной и отвалилась, как клоп.На выход: Могильщ...

Не стоит сейчас строить инфраструктуру турецкого газового хаба — эксперт

Не стоит сейчас строить инфраструктуру турецкого газового хаба — эксперт

Рекомендацию не строить сейчас инфраструктуру газового хаба в Турции, а ограничиться созданием виртуальной площадки для ценообразования между Турцией и Болгарией дал аналитик Проектного центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха» Сергей Капитонов 8 октября в интервью РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх