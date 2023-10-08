Не стоит сейчас строить инфраструктуру турецкого газового хаба — эксперт

Рекомендацию не строить сейчас инфраструктуру газового хаба в Турции, а ограничиться созданием виртуальной площадки для ценообразования между Турцией и Болгарией дал аналитик Проектного центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха» Сергей Капитонов 8 октября в интервью РИА Новости.
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