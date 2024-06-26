Покушение на Орбана в Германии

ЮШ

Юрий Шестаков

Перестал интересоваться спортом после всех продаж-перепродаж спортсменов, взятии их в аренду, как проституток! Чиновники жируют на спорте и скандалах вокруг них. Спорт без гимнов, без знаков отличия, безидейности и бездуховности - это уже не спорт, а нечистый бизнес. Кто больше заплатит, за того и будут играть наёмники!