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Покушение на Орбана в Германии

Покушение на Орбана в Германии

Попытка покушения на Орбана совершена в Германии. Премьер-министр Венгрии, к счастью, остался жив.

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Комментарии
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Alexander S
нех. ездить на футбол, русской команды все равно нет...
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5 час.
АС
Александр Сысоев
Чисто  &quot;демократическое&quot; покушение.
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3 час.
ЮШ
Юрий Шестаков
Перестал интересоваться спортом после всех продаж-перепродаж спортсменов, взятии их в аренду, как проституток! Чиновники жируют на спорте и скандалах вокруг них. Спорт без гимнов, без знаков отличия, безидейности и бездуховности - это уже не спорт, а нечистый бизнес. Кто больше заплатит, за того и будут играть наёмники!
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1 час.

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