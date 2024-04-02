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США дистанцируются от удара Израиля по посольству Ирана в Сирии. Комментарий Георгия Бовта

США дистанцируются от удара Израиля по посольству Ирана в Сирии. Комментарий Георгия Бовта

Отношения Джо Байдена и Биньямина Нетаньяху в последнее время обострились на фоне непрекращающихся атак Израиля, большого количества жертв среди гражданского населения и ограниченного объема гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газа.

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