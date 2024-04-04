В Бобруйске состоялась ежегодная благотворительная акция.

29 марта 2024 года руководитель социального отдела Бобруйской епархии протоиерей Виктор Смычник совместо со старшей сестрой сестричества в честь святой праведной княгини Софии Слуцкой при храме иконы Божией Матери ´Иверская´ г.
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