Беспилотники ВСУ в количестве 87 штук были сбиты в течение дня дежурными средствами ПВО РФ над несколькими регионами России, сообщает 23 октября прессслужба Минобороны РФ.
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