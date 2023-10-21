Белый дом заявил, что Байден не расслышал вопрос об операции в Газе

РИАМО - 21 окт. Представитель Белого дома США заявил, что американский лидер Джо Байден не расслышал вопроса журналиста о возможности отсрочки ЦАХАЛ по времени проведения наземной операции в секторе Газа.
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