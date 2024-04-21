О роли красных в скандале вокруг Ильина и РГГУ

Хотя в информационной атаке против открытия Высшей политической школы им. Ильина (подразделение РГГУ) явно просматривается леволиберальный проукраинский посыл, к этому подключились и патриоты – разумеется, красные.
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