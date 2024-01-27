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МТС займется разработкой автомобильной электроники. Компания открыла конструкторское бюро

МТС займется разработкой автомобильной электроники. Компания открыла конструкторское бюро

МТС запускает собственное конструкторское бюро «МТС АйКар», которое займется внедрением высокотехнологичных решений и электроники для автопромаКак сообщает пресс-служба МТС, в рамках импортозамещения ключевых технологических решений «МТС АйКар» будет заниматься разработкой конструкторской документации и ПО для производства автомобильной электроники, которые будут применяться на заводе в ОЭЗ «Технополис Алабушево».

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