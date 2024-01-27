МТС займется разработкой автомобильной электроники. Компания открыла конструкторское бюро

МТС запускает собственное конструкторское бюро «МТС АйКар», которое займется внедрением высокотехнологичных решений и электроники для автопромаКак сообщает пресс-служба МТС, в рамках импортозамещения ключевых технологических решений «МТС АйКар» будет заниматься разработкой конструкторской документации и ПО для производства автомобильной электроники, которые будут применяться на заводе в ОЭЗ «Технополис Алабушево».