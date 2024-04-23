Зеленский допустил возможность переговоров с РФ

В Киеве подготовят документ о разрешении всех вопросов с собственным видением, заявил Зеленский Владимир Зеленский в интервью французскому блогеру Гуго Траверу заявил о возможности переговоров с Россией по урегулированию конфликта после саммита по так называемой украинской "формуле мира".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии