Зеленский допустил возможность переговоров с РФ

В Киеве подготовят документ о разрешении всех вопросов с собственным видением, заявил Зеленский Владимир Зеленский в интервью французскому блогеру Гуго Траверу заявил о возможности переговоров с Россией по урегулированию конфликта после саммита по так называемой украинской "формуле мира".