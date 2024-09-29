«Вы просто не математики»

Лауреат нескольких номинаций конкурса «Лучший частный инвестор — 2023» Ирина Манторова (IriMan) — о заработке на неэффективностях рынка и о психологии трейдеров во время соревнованийИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИРИНЫ МАНТОРОВОЙ Ирина Манторова, лучший частный инвестор 2023 годачитайте на monocle.
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