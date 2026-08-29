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Царьград

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NASA требует партнёров для высадки астронавтов на Луну в 2027 году

NASA требует партнёров для высадки астронавтов на Луну в 2027 году

NASA заявило, что для высадки астронавтов на Луну потребуется сотрудничество с такими компаниями, как SpaceX и Blue Origin.

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