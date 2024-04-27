Врач Тяжельников: порция шашлыка на человека не должна превышать 150 граммов

Чем жирнее мясо, тем меньше его можно съесть Порция шашлыка на человека не должна превышать 150 граммов, а чем жирнее мясо, тем меньше можно его съесть, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.