Психолог Кольцова: в тоске по лету есть эволюционный фактор

Одна из причин, по которым перед осенью некоторые впадают в апатию и уныние, состоит в том, что для наших предков самым активным временем было лето, а осенью они расслаблялись.
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