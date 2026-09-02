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Царьград

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Академик РАН Зверев предупредил о рисках гонконгского гриппа для диабетиков

Академик РАН Зверев предупредил о рисках гонконгского гриппа для диабетиков

Академик РАН Виталий Зверев сообщил об опасности гонконгского гриппа для людей с диабетом. Болезнь быстро распространяется, поражая детей и взрослые категории населения, и может привести к серьёзным осложнениям и экономическим потерям.

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