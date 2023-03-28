В ДВФУ будут принимать информацию из космоса

На базе Дальневосточного федерального университета планируют открыть Научно-исследовательскую лабораторию "Роскосмоса", куда войдет комплекс приема и обработки космической информации, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова представителя вуза .
На базе Дальневосточного федерального университета планируют открыть Научно-исследовательскую лабораторию "Роскосмоса", куда войдет комплекс приема и обработки космической информации, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова представителя вуза .
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