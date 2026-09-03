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Царьград

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Кот Ларри пошутил о приезде «Гобелена из Байё» в Лондон

Кот Ларри пошутил о приезде «Гобелена из Байё» в Лондон

Знаменитый кот Ларри с Даунинг-стрит пошутил по поводу прибытия в Лондон «Гобелена из Байё». Полотно, отображающее нормандское завоевание Англии, будет выставлено в Британском музее с 10 сентября.

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