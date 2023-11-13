Дело за малым: на Дальнем Востоке растет импорт автомобилей из Японии

Поток японских автомобилей в Россию снова вырос после резкого сокращения импорта в конце лета. Введенный в августе запрет на ввоз некоторых категорий транспортных средств отразился на предпочтениях покупателей, считают эксперты.
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