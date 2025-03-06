К чему призвал Си Цзиньпин 

Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин выступил на панельной дискуссии Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая, посвященной образованию, сообщает russian.
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