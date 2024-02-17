Под Астраханью силовики ловили террористов и освобождали заложников

В ходе оперативно-тактического учения «Экран», прошедшего в тактико-специальном формате. По сценарию группа лиц совершила поджог избирательного участка, захватила заложников из числа сотрудников правоохранительных органов, после чего захватила здание автодорожного колледжа в городе Камызяк.