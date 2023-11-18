«Он нас ненавидит»: в Венгрии удивились, на что пошёл Зеленский

Владимир Самборский

Ну чего можно ожидать от еврея во главе государства, которого "поставило" на это место мировое правительство, состоящее из тех же евреев и которому надо освободить территорию Украины для заселения опять же евреев? Ведь на "земле обетованной" становится жить очень жарко и опасно!!!