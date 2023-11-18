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«Он нас ненавидит»: в Венгрии удивились, на что пошёл Зеленский

«Он нас ненавидит»: в Венгрии удивились, на что пошёл Зеленский

Политика Владимира Зеленского в отношении проживающего на Украине венгерского меньшинства помешает стране вступить в Евросоюз, пишет газета Magyar Hí rlap.

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Комментарии
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Владимир Самборский
Ну чего можно ожидать от еврея во главе государства, которого &quot;поставило&quot; на это место мировое правительство, состоящее из тех же евреев и которому надо освободить территорию Украины для заселения опять же евреев? Ведь на &quot;земле обетованной&quot; становится жить очень жарко и опасно!!!
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