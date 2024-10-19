Такое пить невозможно: молоко не просто сомнительного качество, а ужасное для употребления – результат проверки Росконтроля Ольга БезродняяРосконтроль провел проверку молока и выявил марки, которые не рекомендуются к употреблению из-за нарушений в составе и качестве.