Такое пить невозможно: молоко не просто сомнительного качество, а ужасное для употребления – результат проверки Росконтроля Ольга БезродняяРосконтроль провел проверку молока и выявил марки, которые не рекомендуются к употреблению из-за нарушений в составе и качестве.
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