Наблюдатели из стран СНГ на выборах перенимают опыт избирательной системы России

На выборах в Татарстане работают международные наблюдатели, в том числе от Ассамблеи стран СНГ. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил председатель Общественной палаты республики Александр Терентьев.
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