Компенсация за отпуск: большинство россиян поддерживают идею ежегодных выплат

Большинство россиян хотели бы получать денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска. По данным опроса сервиса SuperJob, 75 % экономически активных россиян хотели бы иметь возможность ежегодно получать денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска.