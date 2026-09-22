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Компенсация за отпуск: большинство россиян поддерживают идею ежегодных выплат

Компенсация за отпуск: большинство россиян поддерживают идею ежегодных выплат

Большинство россиян хотели бы получать денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска. По данным опроса сервиса SuperJob, 75 % экономически активных россиян хотели бы иметь возможность ежегодно получать денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска.

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