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Трамп поручил построить десять новых ядерных реакторов в США

Трамп поручил построить десять новых ядерных реакторов в США

Трамп поручил построить к 2030 году 10 новых ядерных реакторов в США Президент США Дональд Трамп подписал указ об увеличении производства ядерной энергии и строительстве новых атомных электростанций в стране.

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