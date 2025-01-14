АО «Транснефть – Север» в 2024 году пополнило автопарк на 81 единицу техники

Автопарк АО «Транснефть – Север» в 2024 году пополнился 81 единицей автомобильного транспорта и специальной техникиАвтопарк АО «Транснефть – Север» в 2024 году пополнился 81 единицей автомобильного транспорта и специальной техникиТранспортные средства используются для доставки персонала, материалов и оборудования, необходимых для обслуживания линейной части и объектов производственной инфраструктуры магистральных нефтепроводов в зоне ответственности предприятия: Республике Коми, Вологодской, Архангельской областях и г.