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Регион 29

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АО «Транснефть – Север» в 2024 году пополнило автопарк на 81 единицу техники

Автопарк АО «Транснефть – Север» в 2024 году пополнился 81 единицей автомобильного транспорта и специальной техникиАвтопарк АО «Транснефть – Север» в 2024 году пополнился 81 единицей автомобильного транспорта и специальной техникиТранспортные средства используются для доставки персонала, материалов и оборудования, необходимых для обслуживания линейной части и объектов производственной инфраструктуры магистральных нефтепроводов в зоне ответственности предприятия: Республике Коми, Вологодской, Архангельской областях и г.

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