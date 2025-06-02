Правый оппозиционер Навроцкий лидирует на выборах президента Польши

Кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий лидирует во втором туре президентских выборов в Польше, опережая соперника на 2 процентных пункта, согласно уточненным данным экзитпола, опубликованным телеканалом TVP Info.
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