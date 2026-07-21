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Промышленная политика США: Трамп форсирует восстановление алюминиевых заводов

Промышленная политика США: Трамп форсирует восстановление алюминиевых заводов

Президент США Дональд Трамп подписал специальную исполнительную прокламацию, направленную на радикальную перестройку американской алюминиевой промышленности и восстановление национального первичного производства металлов.

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