Промышленная политика США: Трамп форсирует восстановление алюминиевых заводов

Президент США Дональд Трамп подписал специальную исполнительную прокламацию, направленную на радикальную перестройку американской алюминиевой промышленности и восстановление национального первичного производства металлов.
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