Пока Маск мечтает об орбитальных дата-центрах для ИИ Китай уже запустил гиперспектральный спутник с интегрированным ИИ

Аппарат способен получать до 1 млн км2 гиперспектральных данных о поверхности Земли в суткиКитай успешно вывел на орбиту первый полностью разработанный в стране спутник для количественной гиперспектральной съемки с системой интеллектуальной обработки данных.
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