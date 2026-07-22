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Пока Маск мечтает об орбитальных дата-центрах для ИИ Китай уже запустил гиперспектральный спутник с интегрированным ИИ

Пока Маск мечтает об орбитальных дата-центрах для ИИ Китай уже запустил гиперспектральный спутник с интегрированным ИИ

Аппарат способен получать до 1 млн км2 гиперспектральных данных о поверхности Земли в суткиКитай успешно вывел на орбиту первый полностью разработанный в стране спутник для количественной гиперспектральной съемки с системой интеллектуальной обработки данных.

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