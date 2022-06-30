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АнтиДЕЗА - Сила в Правде!

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Эксперт: Рынок нефти ожидает сценарий «судного дня» в ближайшую неделю

Эксперт: Рынок нефти ожидает сценарий «судного дня» в ближайшую неделю

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин рассказал об условиях, которые правительственная комиссия по иностранным инвестициям ставит перед иностранным бизнесом, желающим избавиться от российских активов.

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