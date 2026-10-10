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Патриарх Кирилл наградил орденом главу Духовного собрания мусульман России

Патриарх Кирилл наградил орденом главу Духовного собрания мусульман России

Патриарх Кирилл поздравил главу Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтия Альбира Крганова с 50-летием и наградил его церковным орденом Славы и чести II степени.

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