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Путин заявил об укреплении цифрового суверенитета России

Путин заявил об укреплении цифрового суверенитета России

Россия последовательно развивает собственную цифровую инфраструктуру и расширяет использование технологий искусственного интеллекта.

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